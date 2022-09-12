أسرة”حنفي” تحمّل القضاء السوداني هروب”قاتل ابنها”





تقول أسرة الشهيد حنفي عبد الشكور” لن نتنازل عن حقنا في القصاص وسنتّخذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ كل من يثبت تورطه في عرقلة العدالة”.

أصدرت أسرة الشهيد حنفي عبد الشكور ، بيانًا، حمّلت فيه المحكمة العليا والقضاء السوداني، مسؤولية هروب المدان من العدالة.

وطالبت أسرة حنفي، المحكمة العليا بتسليمهم قرار البراءة فورًا حتى يتثنى للأسرة متابعة الإجراءات القانونية وحقها في استئناف القرار لدى دائرة المراجعة.

وقالت الأسرة، إنّه وبتاريخ الرابع والعشرين من مايو 2021، أصدر القضاء السوداني حكمًا مبدئيًا بإدانة المدعو يوسف محي الدين ـ ـ بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور وحكمت المحكمة بإعدام المتهم بتهمة القتل العمد .

وأشارت إلى أنّ محكمة الاستئناف، أيّدت قرار محكمة الموضوع.

وأوضحت الأسرة أنّها صدمت بخبر الإفراج عن القاتل بأمر من المحكمة العليا في الثامن من سبتمبر 2022.

وأضافت” تحرّكت أسرة الشهيد والمحامين بغرض استلام قرار المحكمة العليا كحقّ للأسرة في الإطلاع على أسباب القرار” .

وتابعت” ردّت المحكمة العليا بأنّ القرار لم يتم طباعته وهو ما يطرح تساؤلاً كيف تمّ الإفراج عن القاتل والقرار لم يتمّ طباعته للتوقيع عليه بصورة رسمية”.

باج نيوز