



– ترحيب حميدتى بمشروع مسودة دستور لجنة نقابة ( الشنو كده ماعارف) لايعدو أن يكون مثل ترحيب البرهان بمبادرة الطيب الجد ( وبكل المبادرات ) فهو شيك بلاتوقيع على مصرف لم يتم افتتاحه بعد لشراء سمك فى البحر الميت !!

– المكون العسكرى مستمتع بمزاد المبادرات و( حبيبى اكتب لى وداك برضو يكتب لى) !! و…( الجمل ماشى والمبادرات تنبح) …. إلا حدو قريب !!

– قحط اللذيذة زمان عملت نظام سياسى بلادستور … الآن بتعمل فى دستور بلانظام سياسى 😅 وحميدتى يبارك قبل أن يقرأ !!! لاحق شنو ؟ يبارك وبعدين يقرأ !!

– موولد وكهربتو قاطعة

– و……

– حى قيوم ،،،،، حى قيوم

– وحجيتكم مابجيتكم…العقرب قالت للضفدعة عليك الله قطعينى البحر فوق ضهرك ده … الضفدعة قالت ليها …وكان لدغتينى كمان …. العقرب قالت ليها قولى بسم الله ألدغك عشان أغرق معاك؟ الضفدعة اعتبرت ده رد منطقى وضمان كافي….المهم فى نص البحر العقرب قام عليها جنها وحرقها سمها فلدغت الضفدعة….وقتلتا وغرقوا سوا ….وأسى ليهم تلاتة سنة مطفحين…..والبحر قاااعد فى ( علياء ) ويضحك !!!!!

– قلت لى دستور المطفحين والمباركين

– سجم شدييد !!

حسن إسماعيل