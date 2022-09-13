إحباط تهريب إبل وسلاح وكميات كبيرة من السلع





ضبطت هيئة الجمارك السودانية ممثلةً في قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، أعداداً كبيرة من الإبل كانت في طريقها لخارج البلاد، بجانب سلع وبضائع وقطع سلاح لا تحمل تراخيص رسمية.

وأوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر العميد شرطة عبد الوهاب موسى رحمة الله بحسب المكتب الصحفي للشرطة، أنه وخلال المتابعة المستمرة مع قواته تم وضع خطة من أجل سد كل الثغرات لمكافحة كافة أشكال التهريب بالحدود الشرقية للبلاد براً كانت أو بحراً سواء كان صادر أو وارد.

وكشف عن ضبطهم (57) رأساً من الإبل كانت متجهة إلى دولة مجاورة، وأضاف أن قواته بالطوف الطويل ضبطت (5) لواري تحمل مواد بناء ومواد تموينية كانت في اتجاهها لدولة مجاورة، كما تمكنت ذات القوات وإثر معلومة مؤكدة من ضبط عربة (جريس) كانت في طريقها لداخل البلاد تحمل (497) تلفون ذكي، بالإضافة لـ(2998) ساعة يد ذكية، وفي إنجاز آخر تمكّنت قواته من ضبط عربتين بوكس بهما (2) بندقية كلاشنكوف وطبنجة وجهاز ثريا، وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمتهمين.

وثمن مدير دائرة شؤون الولايات بالإدارة العامة لمكافحة التهريب العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد، العمل الكبير والجهود الجبارة التي ظلت تقوم بها مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من خلال الضبطيات تأميناً لحدود البلاد الشرقية والشمالية.

بدوره، أشاد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بالضبطيات المتلاحقة لقواته بولاية البحر الأحمر منعاً للتهريب وحماية للاقتصاد.

صحيفة الصيحة