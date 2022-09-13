لجنة الهيكل الراتبي بالكهرباء تحذر من اعتقال العمال وتهدد بتسليم المحطات خلال 48 ساعة





ألقت السلطات الأمنية بولاية البحر الأحمر القبض على فني الكهرباء وافي محمد عثمان و المهندس عبد المطلب صلاح ، بسبب مشاركتهما في إضراب العاملين بالكهرباء .

واستنكرت لجنة الهيكل الراتبي بقطاع الكهرباء اعتقال السلطات الأمنية العمال المضربين ، وهددت بتسليم جميع المحطات للمسؤولين خلال 48 ساعة حال تكرار ذلك.

وقالت في بيان لها أمس بعد حدوث عطل فني في الخط الناقل (عطبرة – بورتسودان) تسبب في إظلام جزئي للولاية اعتقلت السلطات الفني وافي وأطلقت سراحه وألقت القبض على المهندس المسؤول وقامت بفتح بلاغ ضده ، وجددت اللجنة تمسكها بمطالبها والاستمرار في خطواتها التصعيدية بخطوات اكبر الى حين استجابة الحكومة لها ، واعتبرت أن سلامة منسوبي القطاع خط أحمر.

الخرطوم : سعاد الخضر

صحيفة الجريدة