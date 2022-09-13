المؤتمر السوداني: “أي قرارات للبرهان يبلها ويشرب مويتها”





جزم القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين أن اتجاه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لاتخاذ قرارات يعد مناورة سياسية، وقال صلاح الدين في تصريح لـ(الجريدة):” أي قرارات يتخذها البرهان يبلها ويشرب مويتها لانها تمثل السلطة الانقلابية وهي حكومة غير دستورية تفتقد للشرعية القانونية”، وأضاف:” كل ما بني على باطل يعد باطلا ويمكن ان يصدر قرارات لكن جميعها سيتم الغاؤها”، وأشار إلى ان البرهان سيعمل على تجميع المبادرات التي يجمع بينها قاسم مشترك يتمثل في مشاركة المؤسسة العسكرية في العمل السياسي، ودلل على ذلك بما حدث في مبادرة الفلول التي سميت بمبادرة نداء أهل السودان والتي بدورها شددت على ان تؤول شؤون السيادة للمؤسسة العسكرية على حد قوله، وأكد ان مبادرة التوافق الوطني قد ذهبت لابعد من ذلك من خلال تمسكها بخوض الانتخابات من جميع القوى السياسية والعسكرية عقب نهاية المرحلة الانتقالية ، وقطع ان ذلك يعد أمرا مرفوضا من قبل القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي،وجزم ان استئناف مسار التحول الديمقراطي سيتحقق فقط عبر انهاء الحالة الانقلابية، وأتهم السلطة التي وصفها بالانقلابية بالعمل على تجميع المبادرات بذريعة أنها ستعمل على تحقيق التوافق الوطني، وذكر ان السلطة الحاكمة ستعمل على عزل قوى الثورة ومن ثم تتحدث عن هذه المبادرات بانها قد نجحت في تحقيق التوافق من خلال المبادرات التي وصفها بالمصنوعة، وزاد:” وعلى ضوء ذلك يتم تشكيل حكومة مدنية صورية لتصبح اداة طيعة لدى مؤسسة الانقلاب ولكن سينجح السودانيون في تعطيل أي قرار عند استعاداتهم لمسار التحول الديمقراطي”.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة