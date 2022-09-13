إضراب الأطباء والعاملين بمستشفى جعفر بن عوف يدخل يومه الرابع





دخل إضراب الأطباء والعاملين بمستشفى جعفر بن عوف للأطفال يومه الرابع في اضراب مفتوح عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالاستحقاقات المالية وتحسين بيئة العمل. وقال عضو مقررية لجنة الإضراب ميترون بشير رمضان إن المطالبات المالية تشمل الحوافز الشهرية من شهر أبريل الى شهر أغسطس بالإضافة إلى عطل العيد، والعلاوات.

واشتكى رمضان في تصريحات صحفية من عدم وجود إدارة طبية خلال الفترة المسائية (مدير طبي) لأكثر من عامين.

وقال إنه لا توجد بيئة مهيأة للعمل كما لا توجد استراحات مريحة للتمريض ولا دورات مياه للتمريض مشيراً لعدم جاهزية عنابر المرضى وخلوها من الإضاءة وأجهزة التهوية والتكييف.

واستنكر عدم وجود وجبات غذاء للعاملين في كثير من الأوقات فضلاً عن نقص حاد في قسم التمريض.وأوضح أن المستشفى يُعتبر مرجعي على مستوى السودان للأمراض التخصصية للاطفال وأضاف (قسم الحوادث كان يعمل ٢٤ ساعة وغرفة حديثي الولادة كانت بها ١٦ حضانة ٢٠٢١ الأن بها ٤ حضانات فقط).

و كشف رمضان أن قسم العناية المكثفة كانت بها ٨ آسرة وحاليا بها ٢ فقط مُبدياً آسفه لإغلاق قسم العناية الوسيطة منذ العام 2021 ، ووصف ما يجري داخل المستشفى من مشكلات لسوء الإدارة وعدم الاطلاع بالمسؤوليات والواجبات تجاه العاملين والمرضى. وشدد رمضان على استمرار الإضراب الى حين اشعار اخر.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة