أسرة الشهيد حنفي: صدمنا بخبر الافراج عن القاتل





قالت أسرة الشهيد حنفي عبد الشكور إنها صدمت بخبر الافراج عن القاتل بأمر من المحكمة العليا الخميس الماضي، وكشفت أسرة الشهيد في بيان أصدرته امس عن مطالبتها المحكمة العليا بتسليمها القرار ، لجهة أنه من حقها الاطلاع عليه إلا أن المحكمة ردت بأن القرار لم يتم طباعته وتساءلت كيف تم الافراج عن القاتل والقرار لم يتم طباعته للتوقيع عليه بصورة رسمية .

وحملت أسرة الشهيد حنفي المحكمة العليا والقضاء السوداني مسؤولية هروب المدان من العدالة . وطالبت المحكمه العليا بتسليمها قرار البراءة فورا حتى يتثنى للأسرة متابعة الاجراءات القانونية وحقها في استئناف القرار لدى دائرة المراجعة .

واكدت الأسرة عدم تنازلها عن حقها في القصاص واعلنت أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في عرقلة العدالة . ودعت لجان المقاومة وجميع الشعب السوداني للوقوف خلف القضية وصولا لتحقيق القصاص .

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة