صدقي كبلو: أي قرار يتخذه البرهان خلاف العودة للثكنات لن يؤدي لشيء





قطع القيادي بالحزب الشيوعي صدقي كبلو ان أي قرارات يتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلافا لعودة الجيش للثكنات لن تحل أي مشكلة، وأعلن كبلو في تصريح لـ(الجريدة) عن تمسك حزبه بموقفه من خلال العمل على إسقاط الانقلاب، لافتا إلى أنهم سيعملون على تقييم كل ما يصدره البرهان رغم موقفهم المعلن، وشدد على ضرورة تصفية النظام السابق من المؤسسات، داعيا إلى أهمية تشكيل سلطة مدنية كاملة تؤسس للنظام الديمقراطي، و أستهجن جمع المبادرات السياسية لجهة أنها لن تساهم في ايجاد حل للأزمة السياسية، وحذر من ان تعمل المبادرات على ضخ الدم في شرايين النظام القديم أو تعمل على إستعادة الشراكة على حد تعبيره ، وقطع أن الأمر برمته يكمن في الإطاحة بالانقلاب وإقامة السلطة المدنية الكاملة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة