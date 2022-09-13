الخرطوم تتجه لتأجيل بدء العام الدراسي





تتجه ولاية الخرطوم إلى تأجيل محدود لبدء العام الدراسي.

وكشفت مصادر مطلعة بحسب (خرطوم نيوز) عن تقديم وزير التربية والتعليم الاتحادي اليوم الثلاثاء تقرير حول موقف الوزارة من بداية العام الدراسي خلال هذه الفترة الحرجة الناتجة عن تداعيات السيول والامطار التي اجتاحت عدد من ولايات السودان المختلفة.

وتشير ذات المصادر الى ان سبع ولايات قد اعلنت تاجيل العام الدراسي الى وقت لاحق، وفيما يبدو ان باقي الولايات ومن بينها ولاية الخرطوم تنتظر موقف الوزارة الاتحادية الذي سيعلن خلال اجتماع اليوم. ورجحت المصادر ااتجاه عدد من الولايات وولاية الخرطوم اعلانها تاجيل الدراسة لذات الاسباب.

صحيفة الصيحة