ثروات المجلد ضائعة بسبب رداءة الخدمات





ناشد مواطنون بالمجلد غرب كردفان بإنشاء طرق معبَّدة داخل المدينة إضافة إلى كهربة المشاريع الزراعية وحل مشكلات الكهرباء، وقالوا لـ(الصيحة) إنهم في موسم الأمطار يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل إلى المدن الأخرى بسبب رداءة الطرق، وقال يعقوب حمدان -أحد سكان المجلد-: إن المجلد هي مدينة عريقة وتعتبر مدينة غنية بمواردها الطبيعية والثروة البترولية، بالإضافة إلى الثروة الزراعية والحيوانية ومع ذلك تفتقر لكثير من الخدمات.

وأضاف أنها كذلك منطقة حدودية مع دولة جنوب السودان تنشط فيها تجارة الحدود وتعتبر معبراً إلى ولايات دارفور فهي مجاورة لولاية شرق دارفور مدينة الضعين، ولكن بسبب الطرق المعبَّدة لم يتمكَّن مواطنوها من الاستفادة من خيراتها وثرواتها.

وأشار إلى انقطاع الطرق بسبب الخريف والأمطار، مطالباً الحكومة الاتحادية بالعمل على حل مشكلات الكهرباء والطرق والعمل على توسيع رقعة الإنتاج الزراعي لأجل زيادة دخل الفرد حتى ينعم إنسان المنطقة بالتنمية الحقيقية،

تعاني في موسم الخريف صعوبة في السير بسبب الأمطار.

المجلد: قسمة حسين

صحيفة الصيحة