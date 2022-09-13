“أردول” عن صراع الحمر والمسيرية: الخاسر فيه البيوت وصلات القربى





يقول مبارك أردول” سنسعى إلى وقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع بطريقة تحفظ النسيج الاجتماعي في المنطقة، فلا خير فينا ان صمتنا”.

قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، إنّهم في حاجة إلى بناء الثقة بين كافة الأطراف المتعايشة والمتساكنة منذ سنين في جنوب الدلنج، مشيرًا إلى أنّ صراع الأخوة والخاسر فيه البيوت وصلات القربى.

جاء ذلك بحسب تدوينة على صفحته الرسمية، الثلاثاء، أطّلع عليها”باج نيوز”.

وأوضح أردول، أنّ الاحتكاكات التي حدثت في جنوب الدلنج لا يجب أنّ تحلّ إلاّ بالطرق المتّبعة سابقًا في الأعراف وتقاليد والقوانين الأهلية.

وتابع” لا مكان للغة العنف بعد اليوم”.

وأردف” سنتواصل مع المعنيين من الأطراف من أجلّ نزع فتيل التوّتر وإدراك ما يمكن إدراكه”.

وأشار مبارك أردول إلى أنّ النزاع الذي يدور في غرب كردفان بين الحمر والمسيرية يجب أنّ يتوقف، لجهة أنّه صراع الأخوة والخاسر فيه البيوت وصلات القربى.

وأكمل” لا يجبّ أنّ نعلى فوق لغة الحوار والتعايش السلمي بين أهلنا ، كلكم مصالحكم وتاريخكم وحاضركم ومستقبلكم مرتبط مع بعض”.

والأثنين، فرضت السلطات، حظر تجوال ليلي على مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان، بسبب صراعٍ قبليّ بين قبيلتي الحمر والمسيرية.

باج نيوز