سكان الخرطوم مهددون بالعطش





اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان اضراب عمال الكهرباء امتد تاثيره على محطات المياه النيلية والآبار الجوفية بالولاية.

وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم( الثلاثاء) ان انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة تأثرت به محطات سوبا، برى، المنارة، اعادة الضخ ال 52، شمال بحرى، القمائر، الصالحة ومحطة اعادة الضخ بالصحافة مشيرا الى تأثر عدد كبير من الآبار الجوفية في الاحياء والمربعات بانقطاع التيار الكهربائى، مبينا ان توقف المحطات والابار من شأنه ان يؤدي إلى حدوث نقص وشح للمياه في نطاق واسع من الولاية.

الخرطوم _ رشا التوم

صحيفة الصيحة