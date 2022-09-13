وزارة الداخلية: إجراءات استخراج الجواز مبسطة ولا تحتاج لسماسرة





قال مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، معاوية جعفر محمد عثمان، إنّ إجراءات استخراج الجواز سهلة ومبسّطة، ولا تأخذ وقتاً طويلاً من طالبي الخدمة، مشيراً إلى أنّها لا تحتاج إلى وسطاء أو سماسرة.

جاء ذلك خلال مخاطبته الطابور الشهري لإدارة الجوازات بحضور أعضاء هيئة القيادة وضباط وضباط صفّ وجنود شرطة الجوازات.

وأوضح معاوية جعفر، أنّ عمل الجوازات في مجمعات خدمات الجمهور والمراكز المختلفة المنتشرة بالمركز والولايات يمضي بصورةٍ جيّدةٍ

وأشار إلى أنّ منسوبيه بإدارة الحوسبة يعملون ليل نهار لديمومة الاستقرار الفني ومعالجة الإشكالات الفنية حال حدوثها ويتمّ ذلك بالسرعة المطلوبة .

صحيفة السودانية