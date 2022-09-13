ضابط بالجيش: (ساعة الصفر قادمة)





أكد رئيس تحرير صحيفة (القوات المسلحة) العقيد إبراهيم الحوري أن الجيش لديه ساعة صفر يحتفظ من خلالها بالقرارات التي تُلبِّي أشواق وطموحات السودانيين التي تتوق لحكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته.

وقال الحوري في مقال بصحيفة القوات المسلحة اليوم“ساعة الصفر ميقات زماني قادمٌ لا محالة إذا كان منهج القوى السياسية مازال محفوفاً بسلوك الغبينة ودس المحافير والتطاول على القوات المسلحة، ونسيان وتناسي هموم المواطن، وتأجيج الفتن لتأليب الرأي العام على ثوابت البلاد ومقدراتها”.

وأكد أنّ ساعة الصفر تعبر عن قرارات لا تنقصها الجرأة أو الحكمة المعمول بها في منهج الجيش الذي مازال ينتظر أن تعود الأحزاب لرشدها وتعلن توحدها وتقدم ما هو ملموس وعملي في مستقبل حكم السودان.. فالاستعداد للحرب يمنع الحرب ويُحقِّق السلام”.

ودعا الحوري القوى المدنية لتوحيد صفها، لتكوين حكومتها بمطلق الحرية، وتابع “أما إذا لم تواكب ضخامة المسؤولية وحساسية المرحلة وتصلح من شأنها وتتستّر على فشلها بدعاوى هيكلة القوات المسلحة، فإنّ الجيش عندها وباعتباره الشريك الأساسي في الثورة والتغيير مع شعبه لن ينتظر أحزاباً لا يجمعها التوافق على حد أدنى من برنامج وطني متفق”.

صحيفة الصيحة