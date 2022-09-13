وضع قائمة أسعار جديدة للزيوت





أعلن رئيس شعبة مصنّعي الزيوت باتحاد الغرف الصناعية الأمين قرشي، عن وضع أصحاب المصانع المحلية قائمة أسعار جديدة للزيوت بزيادة قدرها ألفا جنيه على قيمة الجركانة عبوّة 36 رطلاً.

وقال قرشي، إنّ سعر جركانة زيت الفول والبذرة عبوّة 36 رطلاً بلغت 20 ألف جنيه، مقارنة بـ18″ ألف جنيه، قبل مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وسجّل سعر جركانة زيت عباد الشمس 18 ألف جنيه بدلاً من 16 ألف جنيه.

وعزا قرشي الزيادة بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الثلاثاء، بسبب ما سماه إحجام مصنّعي الزيوت عن البيع للجمهور، وتوقف جزء كبير من المصانع المنتجة، وذلك بسبب نفاذ مخزونها من المواد الخام، المتمثّلة في الفول السوداني، البذرة، عباد الشمس، وزيادة قطوعات التيّار الكهربائي عن القطاع الصناعي عقب استمرار إضراب العاملين بقطاع الكهرباء.

باج نيوز