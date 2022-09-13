المريخ يعود إلى أديس أبابا والهلال يصل الخرطوم





عادت بعثة فريق الكرة بالمريخ إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ظهر أمس الاثنين بعد أداء مباراة الذهاب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام آرتا سولار الجيبوتي والتي حقق فيها الفريق الفوز خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.. واكتفى المريخ بأداء تدريب صالة أمس لإزالة الإرهاق، على أن يبدأ اليوم تحضيراته الجادة لجولة الإياب المقررة السبت المقبل بملعب بحر دار.

بدوره، وصل الهلال إلى الخرطوم ظهر أمس عائداً من إثيوبيا بعد أن دشّن مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام سانت جورج الإثيوبي.. ومنح الكونغولي فلوران ايبينجي لاعبيه راحة يوم أمس الاثنين على أن يبدأ الفريق اعتباراً من اليوم العمل الجاد لجولة الإياب التي تقام مساء الأحد بملعب الجوهرة الزرقاء والتي يدخلها الهلال بفرصة الفوز فقط للتأهل إلى الدور الأول.

صحيفة الصيحة