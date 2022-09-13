بعد مفاجأة تشيلسي.. من هم أعلى المدربين أجرا في الدوري الإنجليزي؟





الأضواء مؤخرا، بعد انتقاله المفاجئ لتدريب “البلوز” خلفا للألماني توماس توخيل.

وأعلن نادي تشيلسي، الأسبوع الماضي، تعيين المدرب الإنجليزي، بعد إقالة توماس توخيل من منصبه كمدير فني بسبب سوء النتائج، والتي كان آخرها الهزيمة من دينامو زغرب الكرواتي 0-1 في دوري أبطال أوروبا.

تولي بوتر لمنصب المدير الفني لتشيلسي مثل طفرة كبيرة له على المستوى المادي، حيث أصبح بين ليلة وضحاها رابع أعلى مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز أجراً، متفوقاً على مدربي فرق كبرى مثل أرسنال ومانشستر يونايتد.

البريطانية نشرت قائمة عن المدربين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تصدرهم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، براتب سنوي قيمته 19 مليون جنيه إسترليني.

جوارديولا قاد مانشستر سيتي للهيمنة على الدوري الإنجليزي الممتاز، بإحراز اللقب 4 مرات في آخر 5 سنوات، في إنجاز لم يحدث منذ عهد السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد.

المركز الثاني لوصيف إنجلترا وأوروبا، الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، حيث يتقاضى 16 مليون جنيه إسترليني سنوياً، متفوقا على الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، والذي يتقاضى 15 مليون جنيه إسترليني.

أما بوتر، مدرب تشيلسي الجديد، فيتقاسم المركز الرابع مع بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، براتب سنوي قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني لكل مدرب.

إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، يأتي في المركز السادس، حيث يتقاضى 9 ملايين جنيه إسترليني، ويليه براتب 8.3 مليون جنيه إسترليني الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال متصدر الدوري.

المركز الثامن يحتله النمساوي رالف هازنهوتل، مدرب ساوثهامبتون، بـ6 ملايين جنيه إسترليني، يليه الثلاثي فرانك لامبارد في إيفرتون وديفيد مويس في وست هام وستيفن جيرارد في أستون فيلا بـ5 ملايين لكل مدرب.

ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد

آدم لالانا المدرب المؤقت لفريق برايتون خلفاً لبوتر يحصل على 4.7 مليون جنيه إسترليني سنوياً، يليه ماركو سيلفا مدرب فولهام بـ4.5 مليون في المركزين الـ12 والـ13 على الترتيب.

وبراتب 4 ملايين يتواجد الفرنسي باتريك فييرا مع كريستال بالاس، وإيدي هاو مع نيوكاسل يونايتد في المركزين 14 و15، ثم جيسي مارش بـ3.5 مليون مع ليدز يونايتد في المركز 16.

المراكز الـ4 الأخيرة يحتلها برونو لاجي المدير الفني لولفرهامبتون بـ2.5 مليون، ثم توماس فرانك مدرب برينتفورد، وستيف كوبر مدرب نوتنجهام فورست بمليون ونصف لكل مدرب، بينما من غير المعروف مرتب جاري أونيل المدرب المؤقت لفريق بورنموث.

العربيه نت