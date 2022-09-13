مسؤول تنفيذي: نستهدف صيانة عددًا من الطرق





عملية أعمال الصيانة وإجراء المعالجة لتسهيل حركة المركبات، ستستمرّ.

أعلنت محلية شيكان بشمال كردفان، عن الشروع في أعمال صيانة وتأهيل الطرق الداخلية بمدينة الأبيض بواسطة الآليات الهندسية المختلفة.

وقال المدير التنفيذي لمحلية شيكان موسى مكيّ الضو، بحسب وكالة السودان الرسمية، الثلاثاء، إنّ الصيانة تستهدف عددًا من الطرق المتأثرة بالخريف.

وأضافت” تمّت صيانة طريق محطة (4) شرقًا بمساحة طولية (400) متر وطريق الصالحين جنوب مقابر دليل وذلك بعمل التسوية والردميات والمندلة وفتح المجاري”.

باج نيوز