الخارجية ترحب بزيارة المبعوث الخاص للرئيس الجزائري





التقى السيد السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية ،بمكتبه اليوم ،سعادة السفير مراد اسعد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى السودان.

تباحث الطرفان حول الترتيبات الجارية لإنعقاد اجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر مطلع نوفمبر القادم، حيث رحب السيد الوكيل بزيارة المبعوث الخاص للرئيس الجزائري الذي سيصل البلاد نهاية الأسبوع الجاري، حاملاً رسالة لفخامة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بشإن المشاركة في اجتماعات القمة.

و اشاد السيد الوكيل بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين كما أكد على ضرورة تفعيل آليات التعاون عبر ترفيع لجنة التشاور السياسي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات والوزارات في البلدين.

من جانبه أعرّب السيد السفير عن إستعداد الجزائر لاستضافة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة مطلع العام المقبل، موضحاً الجهود الجارية لتشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال من أجل ترقية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وكالة سونا