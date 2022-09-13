الشيوعي يُدشِّن حملة لشراء دار للحزب





دشّن الحزب الشيوعي أمس، حملة لشراء دار للحزب بالخرطوم تحت شعار (دار الحزب دارك)، وذلك بالمركز العام للحزب الشيوعي بالخرطوم.

وأوضح عضو المكتب السياسي د. صدقي كبلو أن الحزب لجأ لهذه الخطوة لأنّ إيجار الدار الحالية يستنزف كل إيرادات الحزب التي تشمل اشتراكات العضوية والتبرعات، لذا قرر الحزب جمع التبرعات من كل فئات الشعب السوداني في الداخل والخارج – بحسب ما أوردته صحيفة الميدان.

وأضاف كبلو: “لقد بدأت هذه الحملة في الخارج وسوف نفتح حسابات في المصارف بهذا الخصوص، وشروطنا هي التزامنا بحقوق الشعب وعدم قبول المساومة فعضوية الحزب هي التي تحدد خطه السياسي لذلك ندعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة”.

وقال عضو المكتب السياسي، علي سعيد، ان الحزب الشيوعي ليست له مصادر مالية غير اشتراكات أعضائه وانه لم يملك دارًا منذ التأسيس عام 1946م.

صحيفة السوداني