أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات





ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 داخل الأسواق المحلية في التعاملات المسائية داخل الأسواق والتي تشهد تراجع بقيمة ٤ جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1112 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1270 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 954 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 740 جنيهًا.

سجل الجنيه الذهب نحو 8904 جنيهات.

شعبة الذهب

وأكد هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق العالمية تواجه حالة من عدم اليقين نظرًا لعدم نجاح السياسات المتشددة للفيدرالي الأمريكي تجاه التعامل مع التضخم المستمر بما يشكل ضغطًا على البورصات العالمية وأسعار المعدن النفيس.

وأوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أكبر دليل على ذلك هو أنه بينما انخفض السعر العالمي خلال الشهر الماضي ترقبًا لقرارات الفيدرالي الأمريكي، شهدت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا على مدى أسبوعين متتاليين ثم عاودت الأسعار في الانخفاض عقب تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وتابع: الأسواق العالمية في حالة ترقب وانتظار لارتفاع جديد قد يشهده الذهب نظرًا لتراجع العملات المشفرة وأسعار الأسهم العالمية.

ولفت جيد إلى أنه يرجع عدم تراجع السعر المحلي تأثرًا بالحركة المستمرة للأسواق العالمية إلى سرعة التغير في السعر العالمي من ناحية، بالإضافة لعدم انسيابية عمليات استيراد الخام وارتفاع حجم الطلب المحلي من ناحية أخرى، ولا يشكل ما يتردد حول سقوط أسعار الذهب والتراجع الحاد في الأسواق المحلية إلا تكهنات أو تخمينات، يسعى من يرددها أما للانتشار الإعلامي أو إحداث توتر في الأسواق بناء على عدم دراية بآليات عمل السوق المحلي أو دراية بحركة البيع والشراء.

الاحتياطي من الذهب

وتواصل البنوك المركزية على مستوى العالم إضافة الذهب إلى احتياطياتها ومنذ بداية عام 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي، وسعت حيازتها من الذهب بمقدار 270 طنًّا.

ومن جانبه، كشف محافظ البنك الوطني البولندي، آدم جلابينسكي، سبب احتفاظ البنوك المركزية بالذهب، قائلًا: “الذهب هو أكثر الأصول الاحتياطية أمانًا: فهو ينوع المخاطر الجيوسياسية ويعد مرساة الثقة، خاصة في أوقات التوتر والأزمات.

بوابة فيتو