بسبب محمد صلاح.. معلومة خاطئة تورط مالك تشيلسي





بمعلومة خاطئة بطلها المصري محمد صلاح، لإثبات مدى قوة مواهب أكاديمية البلوز.

وأبرزت شبكة “ESPN” تصريحات رجل الأعمال الأمريكي، الذي قال “نحن نملك واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في العالم”.

وأضاف “أكاديميتنا أنتجت محمد صلاح، كيفن دي بروين، تامي أبراهام، ريس جيمس، ماسون ماونت وتريفوه تشالوباه”.

لكن المثير أن بويلي ذكر معلومة خاطئة بشأن خريجي أكاديمية تشيلسي، حينما وضع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن هؤلاء.

ولم يسبق لصاحب الـ30 عاما التواجد بأكاديمية البلوز، حيث كان أحد ناشئي المقاولون العرب المصري قبل تصعيده للفريق الأول عام 2010.

تود بويلي

وظل صلاح مع “ذئاب الجبل” لمدة سنتين حتى انتقاله إلى أوروبا من بوابة بازل السويسري، الذي أمضى معه موسمين قبل تحرك تشيلسي لضمه في يناير/ كانون الثاني 2014.

وكان صلاح يبلغ من العمر 22 عاما عندما ارتدى قميص البلوز لأول مرة، حيث لعب للفريق الأول مباشرة، ولم يسبق له التواجد ضمن الناشئين بالنادي أبدا.

العربيه نت