قرار من النائب العام ووالي الخرطوم بشأن التلاعب في الأراضي





قرّر الاجتماع المشترك بين النائب العام مولانا خليفة أحمد خليفة ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، دعم نيابة الأراضي لتقوم بدورها كاملاً في المحافظة على الأراضي الحكومية وإيقاف التزوير والتلاعب في الأراضي.

وأمن الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر النيابة العامة بالخرطوم اليوم، بحضور مدير الأراضي طه دفع الله ورئيس نيابة الأراضي، على تفعيل اللجان المتخصّصة لفض النزاعات والتعديات وإزالة الخلافات في الأسواق والطرق العامة.

وأكد النائب العام، استعداد النيابة العامة للعمل مع ولاية الخرطوم من أجل تحقيق العدالة وحفظ حقوق ملاك الأراضي وفق القوانين والإجراءات المنظّمة للعمل بمصلحة الأراضي، ووجّه النائب العام بزيادة عدد وكلاء النيابة لدعم نيابة الأراضي لممارسة سلطاتها للفصل في الملفات العالقة لتسهيل إجراءات المواطنين.

من جانبه، أوضح والي الخرطوم، أن الأراضي أصبحت سلعةً يتم تداولها خارج المنافذ الرسمية، وأن أكبر التحديات التي تواجه حكومة الولاية قفل ملف الأراضي ومنح المستحقين حقوقهم حسب إجراءات وزارة التخطيط العمراني، مشيراً إلى أن حكومته اتخدت عدداً من التدابير الكفيلة بحفظ حقوق الأجيال القادمة ومنع التلاعب بالأراضي.

صحيفة الصيحة