الكشف عن موعد انطلاقة الدوري السوداني الممتاز





بحسب ما يؤكّد رئيس اللجنة المنظمة.

كشف نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني ورئيس لجنة المسابقات، طارق عطا، عن موعد انطلاقة الدوري الممتاز.

وقال طارق عطا في تصريحٍ خاصٍ لـ”باج نيوز”، إنّ منافسة الدوري الممتاز ستبدأ رسميًا في الثلاثين من سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنّ البطولة ستلعب بنظام الذهاب والإياب، مبينًا أنّ الهبوط سيكون لفريقين، فيما ستلعب ثلاثة فرق سنترليق البقاء أو الهبوط.

والأحد، أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني برئاسة معتصم جعفر سرّ الختم، عن إجازة لائحة المنافسات للموسم الجديد 2011 ـ 2023.

باج نيوز