إستقرار الأوضاع الأمنية بأبوزبد





أكد المدير التنفيذي لمحلية ابوزبد بولاية غرب كردفان الاستاذ ابراهيم يوسف عيسي ماهل استقرار الاوضاع الامنية بمدينة ابوزبد التي شهدت توتراً امنياً يوم الاثنين بين بعض مكونات قبيلتي حمر والمسيرية .وابان ان التعزيزات الامنية التي وصلت المنطقة اسهمت بشكل كبير في عودة الاستقرار للمحلية وقال ان تفاعل القوات المشتركة مع الأزمة أدي لطمأنة الجميع بأن الاوضاع تحت السيطرة ومقدور عليها واوضح ان كافة المظاهر السالبة في طريقها الي الزوال بعد التوجيهات التي اصدرتها لجنة امن المحلية في إجتماعها مع قيادات الادارة الاهلية بالمنطقة. واكد المدير التنفيذى علي بذل المزيد من الجهود لعدم تكرار ماحدث في المستقبل مشيراً الي ان مدينة ابوزبد تقطنها اكثر من اربعين قبيلة وتعيش في سلام وانسجام وتصاهر وكشف عن وصول المزيد من التعزيزات الامنية لأجل الانتشار وبسط هيبة الدولة والقبض علي المتفلتين. من جانبه قال العميد شرطة عبدالله ابراهيم موسي مدير دائرة الجنايات بالولاية قائد القوات المشتركة التي وصلت ابوزبد قال ان الاجهزة النظامية ضبطت الحالة الامنية بالمحلية والاوضاع مستقرة وان كافة المؤسسات الحكومية والاسواق مؤمنة بفضل الانتشار الواسع للقوات التي أمنت الطريق القومي الرابط الفولة ابوزبد ايضاً. وقال ان اجتماع لجنة امن بالمحلية بمشاركة الادارة الاهلية لقبائل النوبة والمسيرية وحمر كان له الأثر الواضح في الاستقرار المجتمعي الذي تشهده المدينة مشيراً لصلات الرحم والعلاقات الازلية بين القبيلتين منادياً الجميع بتحكيم صوت العقل وتعظيم حرمة الدماء واكد ان الاجهزة الامنية ستتعامل بحسم مع كافة الظواهر السالبة . من جهته قال العقيد الطيب خالد المنصوري ان الواقع الامني علي الارض ليس كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي مبيناً ان الاوضاع مستقرة وتحت السيطرة عدا بعض التفلتات التي تحدث من حين لآخر ومقدور عليها بواسطة القوات المشتركة و اكد ان الاجهزة الامنية بمحلية ابوزبد تعمل في تنسيق تام بين كافة وحداتها..

وكالة سونا