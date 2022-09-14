رفع إضراب العاملين بالكهرباء بعد تعديل الهيكل الراتبي





أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، رفع الإضراب المُعلن في كل قطاع الكهرباء، ومُواصلة العمل بصورة طبيعية وفقاً لضمانات عدم المحاسبة لكل من شارك في الإضراب. وقالت اللجنة، في بيان أمس إن مسيرة الاحتجاجات التي استمرت لأربعة أشهر تكلّلت بتصديق الهيكل الراتبي بشكل نهائي، مبينة ان هذا التصديق بشكله الحالي أتى بنسبة مقدرة من مقترح لجنة الهيكل الراتبي للعاملين، وخصوصاً في التزامه بتعديل هيكل خاص في بداية العام 2023 لإزالة التشوُّهات الحالية وفقاً لما ذكر في القرار النهائي. وأكدت اللجنة، رفع الإضراب المُعلن في كل القطاع ومواصلة العمل بصورة طبيعية وفقاً لضمانات عدم المحاسبة لكل من شارك في الإضراب. وأشارت إلى أنه بالنسبة للسيارات الموجودة في وزارة الطاقة سيحدد تاريخ استلامها بإجراءات إدارية لمعالجة البلاغات المستعجلة وطوارئ الخريف.

وطالبت اللجنة العاملين بالتكاتف لإرجاع القطاع لما كان عليه قبل الإضراب، كما ناشدت العاملين الذين في الراحة أو الإجازة التوجه لمواقع العمل حتى إرجاع جميع الأعطال، ودعت لتعاون كل العاملين في القطاع مع زملائهم في شركة التوزيع لإصلاح الأعطال المُتراكمة.

صحيفة الجريدة