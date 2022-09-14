مركزي (قحت): ترحيب حميدتي بالدستور مؤشر على قوته





اعتبرت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبلة كرار أن ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي بالدستور يعد دليلاً كافياً على قوة مشروع الإعلان الدستوري، وأكدت أن ترحيب الدعم السريع بمشروع الدستور بطريقة ايجابية سيقوي الدستور لاسيما وأنه ناقش جميع القضايا، وأشارت عبلة في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان فكرة إنهاء الانقلاب ومسؤولية من شاركوا فيه يعد أمراً منفصلاً لجهة أنه يتطلب انشاء دولة قوية مدنية ذات سيادة ، ونوهت إلى ان أي مشروع لاعلان دستوري يتطلب توافق كبير من جميع الأطراف خاصة المدنيين فيما بينهم بسبب أن البلاد في حاجة لايجاد مخرج من أزمتها، كما أعتبرت علبة ترحيب حميدتي يدل على أنه تخلى عن تصريحاته التي كان قد ظل يرددها.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة