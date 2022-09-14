السلطات تقمع مليونية (هبة سبتمبر)





سيرت لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم، أمس عدداً من المواكب السلمية التي تجمعت في النقاط المحددة لها، وتوجهت نحو القصر الجمهوري قبل أن تعترض طريقها قوات مشتركة وتستخدم العنف المفرط لتفريقها، في وقت شنت قوات الانقلاب وعناصر بزي مدني وملثمون حملة اعتقالات طالت عددا من الثوار، بجانب تنفيذ اعتقالات عشوائية في مناطق أخرى مستهدفة فئة الشباب. ووصلت المواكب القادمة من محطة باشدار إلى محطة مواصلات شروني، واعترضت الشرطة والقوات المساندة لها طريق الموكب، وأطلقت عليه الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية كما شهدت المنطقة محاولات لدهس الثوار من قبل عربات الشرطة.

صحيفة الجريدة