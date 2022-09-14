ميادة قمر الدين تتغزل في سهير عبدالرحيم
وصفت الفنانة ميادة قمر الدين الصحفية سهير عبدالرحيم بأنها إعلامية محترمة ومثال رائع لشخصية لديها احساس باوجاع الناس وهمومهم ولديها القدرة على الحديث بدون خوف ولا تواطؤ حسب تعبيرها .
وجاء حديث ميادة على خلفية حلقة لسهير عبدالرحيم عبر قناتها على اليوتيوب.
وقالت الفنانة ميادة قمر الدين في صفحتها على الفيسبوك “اعلامية محترمة و مهنية…قالت الكلام الجوانا كلنا بوضوح و قوة ….أي زول موضوعي قلبه على البلد مفروض يتفق معاها جملةً و تفصيلاً ..سهير عبدالرحيم مثال رائع لزولة حاسة بالوجع و الهم و قادرة تتكلم. بدون خوف ولا تواطؤ” .
واضافت “كل كلمة وراها مليون كلمة وأحساس
أنا بشكرها على البتعمل فيه ده ….و بقول ليها أرمي قدام لأنك واقعية و صادقة و نحن محتاجين الزيك ديل” .
وتابعت الفنانة ميادة قائلة ” ياريت كلكم تحرصوا على متابعتها ….عشان تنفشوا شويه من الغبينة و الحسرة الجوانا .. البلد دي موبوءة بالنفاق ….و دي زولة مختلفة ربنا يكتب لينا الأمان القالتو ده”.
صحيفة الصيحة