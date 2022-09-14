المعلمون بكنترول الشهادة السودانية يهدون وزير التربية سيارة





أقام المعلمون بكنترول امتحانات الشهادة السودانية، حفل تكريم بصالة المعلم بالخرطوم، لوزير التربية والتعليم المكلف، مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان، الأستاذ محمود سر الختم الحوري، إيماناً منهم بوقفته مع قضايا المعلمين، والدور الذي يقوم به في الوزارة .

وأهدى المعلمون الوزير “سيارة” تم شراؤها بمساهمة من معلمي الكنترول الذين يفوق عددهم الألف معلم، حيث تبرع كل معلم بمبلغ خمسة آلاف جنيه.

من جانبها أعنلت لجنة المعلمين في بيان عن رفضها استقطاع مبلغ (5) آلاف جنيه من كل معلم لشراء سيارة للوزير.

واعتبرت ما حدث بدعة جديدة في الخدمة المدنية ورشوة مكتملة الأركان ومحاولة لتلميع الوزير.

وحضر الاحتفال ممثل لمجلس الوزراء، والنقابة العامة لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين السودانيين.

يذكر أن الاحتفال حضره عدد من رموز المجتمع الذين تم تكريمهم من قبل المعلمين من بينهم لاعب كرة القدم السابق، كابتن طارق أحمد آدم.

صحيفة السوداني