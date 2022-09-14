والي الخرطوم : الأراضى اصبحت سلعة يتم تداولها خارج المنافذ الرسمية





اتفقت النيابة العامة وحكومة ولاية الخرطوم على وقف التجاوزات وفوضى الاراضى بالولاية .

وقرر النائب العام خليفة أحمد خليفة، ووالي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، خلال اجتماع مشترك، دعم دعم نيابة الأراضي لتقوم بدورها كاملاً في المحافظة على الأراضي الحكومية وإيقاف التزوير والتلاعب فى الأراضي .

وأمن الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر النيابة العامة بالخرطوم اليوم بحضور مدير الأراضي السيد طه دفع الله ورئيس نيابة الأراضي، أمن على تفعيل اللجان المتخصصة لفض النزاعات والتعديات وإزالة الخلافات في الأسواق والطرق العامة.

من جانبه أكد النائب العام استعداد النيابة العامة للعمل مع ولاية الخرطوم من أجل تحقيق العدالة وحفظ حقوق ملاك الأراضي وفق القوانين والإجراءات المنظمة للعمل بمصلحة الأراضي، ووجه النائب العام بزيادة عدد وكلاء النيابة لدعم نيابة الأراضي لممارسة سلطاتها للفصل في الملفات العالقة لتسهيل إجراءات المواطنين .

واوضح والي الخرطوم أن الأراضي أصبحت سلعة يتم تداولها خارج المنافذ الرسمية، وأن أكبر التحديات التى تواجه حكومة الولاية قفل ملف الأراضي، ومنح المستحقين حقوقهم حسب إجراءات وزارة التخطيط العمراني، مبيناً أن حكومته اتخدت عدداً من التدابير الكفيلة بحفظ حقوق الأجيال القادمة ومنع التلاعب بالأراضي.

صحيفة السوداني