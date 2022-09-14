المواصفات تطالب بدمج التقييس في مناهج التعليم





قالت المدير العام المكلف للهيئة القومية للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد في ورشة تثقيفية لموجهي التربية والتتعليم بمقر الهيئة إن ماتقوم به هيئة المواصفات السودانية من أنشطة مختلفة في مجال القياس والمعايرة وإعداد المواصفات القياسية والاختبارات الفنية والتفتيش الصناعي والخدمي يتطلب إدماجه في المناهج التعليمية لتعزيز القدرات الفنية من أجل الإسهام في التطوير في مختلف النواحي الحياتية متطلعة لاستكمال مجهودات الهيئة في ادماج مفاهيم التقييس في المناهج مع المركز القومي للمناهج ببخت الرضا وتكوين لجنة مشتركة لمواصلة العمل وأشارت رحبة على المؤسسات التعليمية الاهتمام بتطبيق النظم و القواعد الفنية والإدارية لتسهم في جودة التعليم المتكامل.

ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم محمود سر الختم ان تنمية الجسم السليم بالغذاء الصحي والآمن وتطبيق المواصفات القياسية وتنمية العقل السليم بالعلم والمعرفة وتطبيق معايير العملية التعليمية تقود حتماً الى جودة التعليم .

ودعا للانطلاقة القوية والفعالة لتطبيق مواصفات البيئة المدرسية والحقيبة والمقصف وإبراز الدور الذي تلعبه الهيئة في تطوير التعليم بهذه المناسبة نعنى بمواصفة جسم الإنسان في بنيته الجسمانية في وزنه ومقاساته ومواصفات وسيلة حركته حيث تختلف مواصفات جسم الإنسان من دولة إلى دولة حيث أصدر الايزو مواصفة قياسية بالرقم 2750/2017 من ثلاثة أجزاء تتحدث عن أبعاد جسم الإنسان من الشباب والأطفال تبنتها المواصفات البريطانية والمصرية.

وطالب سر الختم بذل الجهود الكبيرة والمضنية في نشر ثقافة التقييس في قطاعات المجتمع المختلفة.

صحيفة السوداني