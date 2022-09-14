افتتاح المركز الإقليمي للإيقاد بالخرطوم السبت





ترأس الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن محمد الغالي، بالقصر الجمهوري، الثلاثاء، اجتماع اللجنة المكلفة بإكمال ترتيبات افتتاح المركز الإقليمي للإيقاد بالخرطوم، والمزمع تدشينه يوم السبت المقبل.

وقال السفير بابكر الصديق مدير إدارة المنظمات شبه الإقليمية بوزارة الخارجية، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش ترتيبات الافتتاح، واطمأن على جاهزيتها، مبيناً أن المركز سيضم عدداً من المراكز المتخصصة للمنظمة .

وأضاف أن هذه المناسبة تمثل مرحلة جديدة في تعامل السودان مع منظمة الإيقاد، فضلاً عن أنها تأتي في إطار رئاسة السودان للمنظمة الإقليمية.

صحيفة السوداني