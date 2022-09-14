مواجهة مرتقبة بين السودان وإثيوبيا





سيلعب الفريقان في يومي الثالث والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر.

أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ منتخب السودان سيخوض تجربة وديّة أمام المنتخب الإثيوبي بأديس أبابا.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ المباراة تقرّر أنّ تلعب في يومي الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، والسابع والعشرين من ذات الشهر.

وتأهل منتخب السودان لنهائيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، المقررة في الجزائر العام المقبل، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد الجوهرة الزرقاء.

باج نيوز