(الحرية والتغيير) ترد على الجيش بشأن (ساعة الصفر)





قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” شهاب الطيب، إن “ساعة الصفر” التي تحدثت عنها افتتاحية صحيفة القوات المسلحة، قد تكون “بسبب تصاعد الخلافات بين العسكريين.

وكانت افتتاحية صحيفة القوات المسلحة أكدت أن الجيش لديه “ساعة صفر” لاتخاذ “القرارات المهمة التي تصب في مصلحة الشعب السوداني” طالما أن “الأحزاب تأخرت في تشكيل الحكومة المدنية”، حد تعبيرها.

وأوضح شهاب الطيب في تصريحات لـ”الترا سودان” تعليقًا على افتتاحية صحيفة القوات المسلحة أن “الصراع بين العسكريين وصل مرحلة خطيرة.

وكان رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة العقيد إبراهيم الحوري كتب في افتتاحية الصحيفة التي صدرت أمس الثلاثاء، أن الجيش لديه “ساعة صفر” وميقات زماني “قادم لا محالة” إذا كان منهج القوى السياسية محفوفًا بالغبينة و”دس المحافير”.

صحيفة الصيحة