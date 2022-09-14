التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد لايبزيج





تترقب الجماهير مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج الألماني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز.

ريال مدريد ضد لايبزيج

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد لايبزيج، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان المرينغي قد بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على سيلتك بثلاثية دون رد، فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج ضد شاختار بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويفقد المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعرضه للإصابة؛ وغيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يعوضه النجم البرازيلي رودريجو.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني كارلو أنشيلوتي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز الثاني تواليًا، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور وردريجو.

العربيه نت