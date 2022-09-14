نجوم الريال يسخرون من هزيمة برشلونة ضد البايرن





فشل نادي برشلونة الإسباني في أول اختبار حقيقي له هذا الموسم، بعدما انهزم أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن الأسبوع الثاني من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.

ومباشرة إثر نهاية المواجهة، سخر نجوم ريال مدريد من هزيمة غريمهم بتعليقات مختلفة عبر صفحاتهم على إنستغرام.

وتعمد ماركو أسنسيو نشر هدف قديم له سجله في شباك العملاق البافاري، رغم أنه يعيش في الفترة الأخيرة وضعية صعبة مع الفريق الملكي بسبب عدم الاعتماد عليه كثيرا من قبل المدير الفني الإيطالي للفريق كارلو أنشيلوتي. واختار البرازيلي فينسيوس جينيور مشاركة صورة له وهو يضحك بطريقة هستيرية.

ونشر الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، المرشح الأول للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، صورة له حاملا رمز البطولة التي فاز بها الفريق خلال الموسم الماضي.

مشروع تشافي يتلقى الصدمة الأولى: من إبداع ميسي إلى أهداف ليفاندوفسكي

ويذكر أن البلاوغرانا أنجز في فترة الانتقالات الصيفية العديد من التعاقدات المميزة، أهمها مهاجم البايرن نفسه روبرت ليفاندوفسكي، وجناح ليدز يونايتد البرازيلي رافينيا، ومدافع إشبيلية الإسبانية جيل كوندي، علاوة على صفقتي اللحظات الأخيرة هكتور بليرين وماركوس ألونسو، ما جعله مرشحا بارزا للعب على جميع الألقاب خلال الموسم الحالي، لكن الهزيمة التي تكبدها أمام الفريق الألماني، ستفرض على مدربه تشافي هيرنانديز إعادة ترتيب أوراقه من جديد.

العربيه نت