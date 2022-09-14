عنان: تحسين معاشات منسوبي الشرطة “من الجندي إلى الفريق أول”





التقى وزير الداخلية المكلف، مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر بمكتبه اليوم بالفريق شرطة طه جلال الدين إنابة عن ضباط الشرطة الذين يؤمنون بالحلول الذاتية داخل البيت الشرطي وعبر دعم قيادة الوزارة، ممثلاً لمناديب من رتبة الفريق والذي قام بتسليمه مذكرة تحوي مطالب ومقترحات لمعالجة معاشات الشرطة.

وأكد وزير الداخلية، أن رئاسة الشرطة شكّلت لجنة تضم خبراء ومختصين من وزارة المالية لمراجعة المعاشات وفق القانون، رفعت تقريرها الختامي بتوصيات تراعي المطالب القانونية والظروف المحيطة بميزانية الدولة وظروف المعاشيين، وتم تسليمه لوزير المالية لمعالجة وتحسين معاشات جميع منسوبي الشرطة من رتبة الجندي وحتى رتبة الفريق أول لإزالة الغبن التاريخي التراكمي، وأبدى استعداده للوقوف والدعم لما جاء بالمذكرة، ومتابعته مع الجهات العليا بالدولة لإيجاد الحلول العادلة لمطالب المعاشيين والوقوف بجانبهم في مختلف الظروف والأوقات تقديراً لما بذلوه وقدّموه من تضحيات في بناء الدولة والشرطةً الأم الرؤوم التي أعطت وما بخلت.

صحيفة الصيحة