أسعار السجائر الجديدة في مصر.. زيادة في 6 أنواع





تشهد السوق المصرية ارتفاعات متتالية في أسعار السجائر، سواء في الأصناف المحلية أو المستوردة.

وكشفت شركة المنصور الدولية للتوزيع وكيل امبريال توباكو العالمية عن رفع أسعار عدد من أصناف السجائر بقيمة تراوحت بين 1 و2 جنيه مصري.

وبررت الشركة في بيان ارتفاع أسعار السجائر للمستهلك بأنه يأتي وفقا للمتغيرات الحاكمة لعناصر التكاليف وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والعوائد الضريبية المتوقعة.

أسعار السجائر الجديدة في مصر

سعر سجائر دافيدوف كلاسيك 48 جنيها.

سعر سجائر دافيدوف جولد 48 جنيها.

سعر سجائر دافيدوف أبيض 48 جنيها.

سعر سجائر دافيدوف سليمس جولد 48 جنيها.

سعر سجائر دافيدوف ايفولف أزرق 35 جنيها.

سعر سجائر دافيدوف ايفولف فضي 35 جنيها.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر في مصر أن السبب الحقيقي في ارتفاع أسعار السجائر يرجع إلى ارتفاع التكاليف، موضحا أن هناك عاملين تسببا في اختفاء بعض أنواع السجائر في الأسواق تتمثل في جشع بعض التجار.

وبداية الشهر رفعت شركة فيلب موريس مصر أسعار 9 أنواع من السجائر في السوق المصرية، بقيمة تراوحت بين جنيه و3 جنيهات.

ورفعت الشركة أسعار سجائر ميريت بأنواعها لتصل إلى 52 جنيها مقابل 49 جنيها سابقا، وزادت أسعار مارلبورو الأحمر إلى 48 جنيها مقابل 46 جنيها.

كما ارتفعت أسعار مارلبورو جولد إلى 48 مقابل 46 جنيها، وباربل ميكس إلى 48 مقابل 46 جنيها، ومارلبورو جرافتيد بأنواعها إلى 38 جنيها مقابل 36 جنيها.

كما رفعت الشركة أسعار إل آند إم الأحمر إلى 35 جنيها مقابل 34 جنيها سابقا، وزادات أسعار إل آند إم بلو إلى 35 جنيها مقابل 34 جنيها، والفضي إلى 35 مقابل 34 جنيها، وصعدت أسعار إل آند إم إلى 35 جنيها مقابل 34 جنيها سابقا.

وتستهدف الحكومة في مصر وصول حصيلة الضرائب على التبغ والسجائر إلى 86.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2022ــ 2023، مقابل 78.8 مليار جنيه مع نهاية العام المالى الجارى بنسبة نمو 9.6% وفقا للبيان المالى للموازنة.

وتستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار أسبوعيا، و50 ألف طن معسل سنويا.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان فى مصر السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، بدأت شركة المتحدة للتبغ التابعة لـ”فيليب موريس” تصنيع منتجات السجائر بعد حصولها على الرخصة الجديدة للإنتاج

العربيه نت