مالك عقار يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات السودانية الإفريقية





شدّد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير على ضرورة تعزيز علاقات السودان مع الدول الأفريقية، باعتبار أن مصالحه اكثر ارتباطا بها .

وأشار سيادته خلال حديثه في مأدبة العشاء، التي نظمتها سفارة السودان بنيروبي، على شرف زيارته لكينيا، إلى أن الحكومات السابقة أهملت علاقات السودان الإفريقية، مما أثر سلباً على مصالحه المشتركة مع الدول الإفريقية .

وأعرب عضو مجلس السيادة، عن أسفه لما آلت اليه أوضاع السودان في كافة مناحي الحياة، محذراً من سيناريوهات متوقعة اذا لم تحل الأزمة السياسىة عبر الحوار .

وقال إن انهيار السودان سيؤدي الي انهيار عدد من الدول الإفريقية، وأكد ان حركته لن تعود الي مربع الحرب مرة أخرى .

ولفت عضو مجلس السيادة، الى انه بحث مع الرئيس الكيني المنتخب خلال مأدبة العشاء الرسمية التي اعقبت تنصيبه، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع كينيا .

من جانبه أثنى سفير السودان بكينيا السفير كمال جبارة، على الدور الكبير الذي لعبه عضو مجلس السيادة مالك عقار، في تعزيز علاقات السودان مع كينيا، مؤكداً أن سفارة السودان ستسير على ذات الدرب لتحقيق المصالح العليا للبلاد وشعبها، ارتكازاً على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين .

واشاد سفير السودان بكينيا بالجهود التي بذلتها البعثات الدبلوماسية السودانية السابقة لتأسيس السفارة، وما يتبعها من مؤسسات تعليمية وخدمية، مشيراً إلى أن زيارة عضو مجلس السيادة للسفارة، سيكون لها ما بعدها، توطيداً لعلاقات السودان مع كينيا.

تشير “سونا” الي ان عضو مجلس السيادة مالك عقار إير، قد شارك خلال زيارته الحالية لجمهورية كينيا، في مراسم تنصيب رئيسها وليام روتو، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا.

وكالة سونا