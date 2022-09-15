الكاف يسمح للهلال بـ(25) ألف متفرج أمام سانت جورج الإثيوبي





أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، نادي الهلال السوداني بشأن العدد الجماهيري المسموح به لحضور مباراة الفريق ضد سان جورج الإثيوبي (الأحد) في جولة إياب تمهيدي أبطال أفريقيا.

وتلقى الأزرق خطاباً رسمياً يوم (الأربعاء) يفيد بعدم تقييد الدخول للمباراة بعدد محدد من أنصار النادي.

وينتظر أن تشهد مواجهة الحسم أمام الفريق الإثيوبي دخول (25) ألف مشجع، وهي سعة ملعب الجوهرة في أم درمان.

وكان (الكاف) قد أجاز ستاد الهلال، وأصبح مطابقاً لمعايير استضافة المباريات الدولية والقارية للأندية والمنتخبات.

باج نيوز