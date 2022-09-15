رفض تزويج ابنته فمات بعد مشّادة مع العريس!





بعد تداول مقطع فيديو أظهر فتاة تستغيث في بث مباشر عبر فيسبوك، من اعتداء أحدهم على منزلها في الجيزة، كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة عن الحادثة.

وفي حسابها عبر فيسبوك، أكدت الوزارة أن والد الفتاة وصل إلى أحد المستشفيات وقد فارق الحياة.

الخطبة تحوّلت عزاء

وأضافت في بيانها، أن خلافات عائلية نشبت بين شاب أتى لمنزل المتوفى من أجل خطبة ابنته، فتطورت الأمور بين الطرفين بعد رفض الأب تزويج ابنته.

كما تابعت أن زوجة الراحل أكدت في التحقيقات، أن زوجها يعاني من أمراض بالقلب، مشيرة إلى أن تطور الخلاف بينه وبين الشاب أتعبه إلى حد كبير، فسقط الرجل مغشياً على الأرض في الشارع.

كما اتهمت الزوجة، الشاب الخطيب بقتل زوجها.

المتهم ينفي

يذكر أن مركز شرطة إدكو بالبحيرة، كان كشف وفق التحقيقات أن الكشف الطبي على الجثمان أكد عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبعد ضبط المتّهم، أشار إلى أن الراحل كان يعاني من أمراض، مؤكداً أن الوفاة جاءت نتيجة حالته المرضية دون تدخل منه.

إلى ذلك، أعلنت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وقد أثار الفيديو جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بمساعدة الفتاة المستغيثة، إلى أن تدخّلت السلطات.

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