خسائر مادية كبيرة جراء السيول بوحدة مصنع سكر حلفا الجديدة





تعرضت قرية ام قرقرور القادسية بوحدة مصنع سكر حلفا الجديدة بولاية كسلا الي امطار غزيرة مصحوبة باعصار أدت الي انهيار 64 منزلا كليا و165منزلا جزئيا علاوة علي انهيار دورات المياه وتهشيم زجاج الأبواب والشابيك بمستشفي ام قرقور الريفي بجانب انهيار استراحة الكوادر الطبية.. وأوضح رئيس لجنه الخدمات بالقريه فضل الزين محمد الخير لسونا ان القرية عانت كثيرا جراء تداعيات فصل الخريف . .

وقال ان جملة المنازل التي انهارت كليا بلغت 64 منزلا وجزئيا 165 منزلا بجانب بعض المرافق الخدمية . واضاف ان القريه حاليا محاصره بمياة الأمطار مما يهدد بمزيد من الانهيارات في المنازل والمرافق وقال ان الوضع يتطلب عاجلا توفير معينات الإيواء و عمليات اصحاح البيئه لمكافحة نواقل الأمراض وطالب السلطات المحليه الولائية والمركز بضرورة التدخل والاسراع بتقديم اللازم.. علي ذات السياق وجه المدير التنفيذي للمحليه عادل حسن لجنة الطواري القيام بزياره ميدانيه فورا للوقوف علي الأوضاع وتقييمها ورفع تقرير عاجل لتتم التدخلات اللازمة بأسرع فرصه.

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