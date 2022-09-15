الجيش السوداني يردّ على الحرية والتغيير: لا يوجد انقلابيون في صفوفنا





يقول البيان” من الجيد أنّ تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة”.

أعلن الجيش السودان، عدم وجود انقلابيون في صفوفه، مؤكّدًا ثقته في حكمة قيادتها وقدرتها على اتّخاذ ما يلزم لتأمين البلاد.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الخميس، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأشار إلى أنّ القوات المسلّحة مدرسة قديمة حنكتها التجارب والتقلبات التي مرت بالبلاد وتعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بالبلاد.

وأوضح أنّه يتعامل مع متغيرات اتّفاقية جوبا للسلام طبقًا لرؤية واضحة تتمثّل في المضي قدمًا في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من اي تداعيات محتملة.

وقالت القوات المسلّحة، إنّها تتفهّم جيّدًا التحديّات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة وأخطرها محاولات اتّخاذها مطيّة لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويضٍ شعبي.

وشدّدت على أنّه ليس بمقدر أحدٍ التلاعب بالقوات المسلّحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية.

وأشار الجيش إلى أنّ القوات المسلّحة تعرف جيّدًا كيف تحصّن أفرادها ضدّ أيّ اختراقات وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامةٍ بأهداف الفاعلين في الملعب السياسي الراهن .

وأضاف”القوات المسلحة منصرفة تمامًا لتجويد أداءها ومنتبهة لواجباتها وفي نفس الوقت تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أيٍ اختطافٍ دون أنّ تتدّخل بشكل مباشر في المعترك السياسي”.

باج نيوز