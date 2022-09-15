تصريحات ساخنة للجاكومي حول ساعة صفر القوات المسلحة





قال محمد سيد احمد سر الختم الجاكومي المنسق العام للجبهة الثورية ومقرر المكتب القيادي لنداء السودان ورئيس كيان الشمال والنائب الأول لرئيس نادي المريخ محمد سيّد أحمد الجاكومي، إنه بناءً على حديث العقيد الحوري بوجود ساعة صفر لا محالة قادمة للجيش قال فإنني لن أتوقف نهائياً حتى يتم أخذ حديثه مأخذ الجد من قبل الحكومة وقيادة القوات المسلحة السودانية، واضاف في تصريح ل ( الصيحة ) أتوجه بالنداء العاجل للسيد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة و رئيس مجلس السيادة والسيد الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يقوم بتكوين لجنة عسكرية تتحرى فيما أورده العقيد الحوري لان ماذكره له مابعده، كما أتوجه بالنداء السريع لكل الاجهزة الأمنية وقيادات القوي السياسية والكفاح المسلح وأسود لجان المقاومة وجموع الشباب والكنداكات الباسلات ومنظمات المجتمع المدني أن يكونوا على أهبة الاستعداد والرصد لكل مخططات الكيزان وبقاياهم في البوادي والحضر لإفشال عودة النظام المدحور بأمر الشعب السوداني.

صحيفة الصيحة