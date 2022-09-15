بعد الاتهام الخطير .. جامعة الخرطوم تعلن عن إجراء عاجلٍ





الجامعة كشفت أنّها ستّتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة تّجاه من أدلى بهذا الحديث حتى تسترد حقوقها الأدبية كاملة.

أعلنت جامعة الخرطوم، عن عدم رهنها لأيٍ من ممتلكاتها لأيّ بنكٍ، مشيرةً إلى أنّ مثل هذا الإجراء من سلطات مجلس الجامعة وليس مدير الجامعة أو أيّ مسؤولٍ آخر بها.

جاء ذلك بحسب بيانٍ توضيحي، لإدارة الإعلام والعلاقات العامة جامعة الخرطوم، الخميس، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأشارت إلى أنّ وسائل التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلاً صوتياً لأحد المواطنين اتّهم فيه مدير جامعة الخرطوم بأنّه قام برهن ممتلكات الجامعة لبنك الخرطوم مقابل تمويل مرتبات أساتذة الجامعة، وذهب أبعد من ذلك باتهام مدير الجامعة بأنه قد خاطب منسوبي الجامعة بهذا الموضوع.

وأوضحت أنّه تحدّث بلغةٍ لا تليق أبدًا بمؤسسة علمية في قامة جامعة الخرطوم، وأنّه في ختام حديثه الصوتي تحدى مدير الجامعة أنّ يقدمه إلى القضاء إن كان متضرراً من هذا الحديث.

وقالت جامعة الخرطوم، إنّ مدير الجامعة لم يخاطب أيًا من منسوبيها لأنّ السلطات المالية والإدارية هي من اختصاص وكيل الجامعة وهو الذي التقى ببعض موظفي الجامعة لتوضيح الملابسات التي حدثت في تأخير صرف المرتبات.

باج نيوز