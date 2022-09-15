الدفاع المدني: الإحصائيات التراكمية من بداية موسم الخريف وحتى اليوم





أوضح المجلس القومي للدفاع المدني الإحصائيات التراكمية من بداية موسم الخريف وحتى اليوم جاءت كالآتي : بلغت شمال كردفان 26 أعلى نسبة وفاة ، 50 أعلى نسبة إصابات بولاية جنوب كردفان ، 10354 أعلى نسبة انهيار كلي للمنازل بولاية النيل الأبيض ،9989 أعلى نسبة انهيار جزئي للمنازل بولاية الجزيرة ،90 أعلى نسبة لانهيار المرافق بالولاية الشمالية و 153 أعلى نسبة لانهيار المتاجر والمخازن غرب دارفور.

وأبان مجلس الدفاع المدني أن عدد المرافق المتضررة بالولايات كالآتي:قطاع تعليمي 251 ، قطاع صحي 25 ، قطاع خدمي 28 ، مساجد 51 وأخرى 9 ، وأوضح أن إحصائية الوفيات جراء انهيار المنازل 48 ، غرقاً 79 ، صعقة كهربائية 6 إصابات ولسعة عقارب واحد.

وأكد الدفاع المدني مواصلة الجهود في متابعة مناسيب النيل إضافة الى تعلية الجسور بمناطق الهشاشة وتصريف المياه ،واستمرار المراقبة بواسطة نقاط الإرتكازات النيلية.

سونا