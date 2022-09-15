البرهان يُوجِّه سفراء السودان بتعزيز العلاقات الخارجية وخدمة مصالح البلاد العليا





وجّه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سفراء السودان المرشحين للعمل في عدد من الدول، بتعزيز علاقات السودان الخارجية والعمل على خدمة البلاد ورعاية مصالحها العليا.

وأكد البرهان لدى لقائه بالسفراء بمكتبه اليوم، اهتمامه بالعمل الذي تقوم به وزارة الخارجية، وتعهّد بإصحاح الوضع المالي للوزارة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.

وقال السفير عمر صديق، إنّ رئيس مجلس السيادة استعرض أيضاً تطورات الأوضاع السياسية الداخلية وجهود تنمية وتطوير العلاقات الخارجية، مبيناً ان السفراء المرشحين أكدوا التزامهم بتقوية علاقات السودان الخارجية والتزامهم بمنهاج عمل الوزارة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وتقدم السفراء المرشحون بالشكر لرئيس مجلس السيادة على ثقته فيهم ومتابعته بصورة لصيقة لعمل وزارة الخارجية في إطار اهتمامه بتقوية العلاقات الخارجية للسودان.

صحيفة السوداني