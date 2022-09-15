عودة 9 طويلة للشوارع .. نهب طالبة طب بجامعة الخرطوم وشقيقتها





حكى لي الإعلامي والأستاذ الجامعي الحبيب د. الجيلي علي البشير حادثة مؤسفة تعرّضن لها فلذات كبده يوم أمس بالثورة الحارة ١٧ :

يقول: ابنتي الكُبرى فاطمة الزهراء تخرجت العام الماضي وتوظفت معها شقيقتها طالبة في طب الخرطوم.. خرجتا صباح أمس في طريقهن إلى المواصلات ٧ صباحا.. على بعد مربعين من البيت وفي وسط الحارة ( الثورة ال١٧) والشارع يعج بالمارّة.. تهجم عليهن ٢ يستقلان موتر بلا لوحات.

ضرب الكبيرة بعقب مسدس واستولى على شنطتها بعد ان اسقطها على الأرض، وتسبب لها في جراح في الأيدي والأرجل والرأس.. بعدها اتجه نحو شقيقتها ولكنها حملت حجراً ولوحت به فركب الموتر وفرّ هارباً.. أحد الشباب هب لنجدتهن ولكنه هدده بالمسدس فقفل راجعاً.

يقول لي: نعالج الآن في آثار الحادث النفسية قبل الجسدية جراء الصدمة القاسية التي تعرّضن لها.. فما تركه من أثر نفسي يحتاج لجلسات حتى يعدن لطبيعتهن، والله المستعان

أبومهند العيسابي

