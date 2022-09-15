ريال مدريد رفض الاستغناء عن نجمه رغم الـ100 مليون يورو.. ما القصة؟





رفضت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة فلورنتينو بيريز، الموافقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية على العرض المقدم من أحد الفرق الإنكليزية الكبرى، من أجل الحصول على خدمات نجم “الملكي”.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال مدريد الإسباني رفض بشكل قاطع العرض المقدم من قبل إدارة ليفربول الإنكليزي، من أجل السماح برحيل النجم الأوروغواياني، فيديريكو فالفيردي، مقابل 100 مليون يورو.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يحاول فيها “الريدز” ضم فالفيردي، لكن جميع العروض السابقة تم رفضها من قبل الفريق “الملكي”، الذي أعلن أن نجمه الشاب ليس للبيع، سواء في الفترة الحالية أو حتى في السنوات المقبلة، على اعتبار أنه من أهم اللاعبين الذين يعول عليهم ضمن مخططات النادي.

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ويرتبط لاعب منتخب أوروغواي، فيديريكو فالفيردي، البالغ من العمر 24 عاماً، بعقد مع نادي ريال مدريد الإسباني، يمتد حتى الثلاثين من شهر يونيو/حزيران من العام 2024، وبشرط جزائي يبلغ مليار يورو.

العربيه نت